Итоговое сочинение для 11-х классов перенесли на несколько месяцев

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11-х классов перенесли из-за неблагоприятной эпидситуации. Школьники будут писать его не раньше 5 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве также решили изменить формат проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов.

"Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Если ковидная обстановка будет сохраняться, то собеседование проведут в те же сроки, но по видеоконференцсвязи.