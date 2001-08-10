Южно-сахалинская программа по укреплению общественного здоровья вошла в тройку лучших на общероссийском конкурсе
Южно-Сахалинск второй год уверено входит в тройку лидеров общероссийского конкурса «Здоровые города России». В прошлом году островная столица также признавалась лучшей по серии проектов.
Конкурс проводит Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», объединяющая 92 муниципальных образования, совместно с министерством здравоохранения РФ и российским представительством Всемирной организации здравоохранения.
Областной центр получил сразу два третьих места: в номинации «Лучшая муниципальная программа/проект укрепления общественного здоровья» и «Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения».
Как рассказали в департаменте по делам молодежи и спорту, комплексный проект «Спортивный Южный», признанный экспертами как одна из лучших практик, направлен на популяризацию здорового образа жизни, занятий атлетической гимнастикой, гиревым спортом и утренней зарядкой. Он действует с 2018 года и рассчитан на горожан в возрасте от 14 лет. Бесплатные занятия в теплое время идут на открытых городских площадках: в том числе на Венской, 5, средней площадке СТК «Горный воздух» и др. В апреле следующего года планируется начать занятия на площадке биатлонного центра «Триумф». Одна из задач, которую ставят перед собой инициаторы проекта, — увеличение числа постоянно занимающихся в рамках проекта горожан до 400 человек. В зимнем режиме занятия проходят как на открытых, так и закрытых площадках. Дополнительную информацию можно получить на странице координатора проекта, руководителя общественного движения «Здоровье от Анатольевича» Андрея Мирошникова (@andrei_miroshnikov_sakh, телефон +79146424733).
На пленарном заседании форума «Здоровые города России» перед международными участниками пройдет презентация еще одного проекта-победителя — муниципальной программы по укреплению общественного здоровья населения городского округа «Город Южно-Сахалинск, рассчитанной на 2020-2024 годы. Этот межведомственный документ включает в себя несколько направлений, призванных сократить смертность южносахалинцев, розничную продажу алкогольной продукции на душу населения и увеличить долю населения, охваченного профилактическими мероприятиями (диспансеризацией и профосмотрами). Еще один важный блок — повышение ответственности работодателей за здоровье работников, а также личной ответственности граждан за свое здоровье, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, к 2024 году до 55,3 процентов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
17:32 17 Ноября Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
14:32 19 Ноября Движение по переезду в Южно-Сахалинске перекроют в ночь на пятницу
- 14:04 19 Ноября Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?