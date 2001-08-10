Южно-сахалинская программа по укреплению общественного здоровья вошла в тройку лучших на общероссийском конкурсе

Южно-Сахалинск второй год уверено входит в тройку лидеров общероссийского конкурса «Здоровые города России». В прошлом году островная столица также признавалась лучшей по серии проектов.

Конкурс проводит Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», объединяющая 92 муниципальных образования, совместно с министерством здравоохранения РФ и российским представительством Всемирной организации здравоохранения.

Областной центр получил сразу два третьих места: в номинации «Лучшая муниципальная программа/проект укрепления общественного здоровья» и «Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения».

Как рассказали в департаменте по делам молодежи и спорту, комплексный проект «Спортивный Южный», признанный экспертами как одна из лучших практик, направлен на популяризацию здорового образа жизни, занятий атлетической гимнастикой, гиревым спортом и утренней зарядкой. Он действует с 2018 года и рассчитан на горожан в возрасте от 14 лет. Бесплатные занятия в теплое время идут на открытых городских площадках: в том числе на Венской, 5, средней площадке СТК «Горный воздух» и др. В апреле следующего года планируется начать занятия на площадке биатлонного центра «Триумф». Одна из задач, которую ставят перед собой инициаторы проекта, — увеличение числа постоянно занимающихся в рамках проекта горожан до 400 человек. В зимнем режиме занятия проходят как на открытых, так и закрытых площадках. Дополнительную информацию можно получить на странице координатора проекта, руководителя общественного движения «Здоровье от Анатольевича» Андрея Мирошникова (@andrei_miroshnikov_sakh, телефон +79146424733).

На пленарном заседании форума «Здоровые города России» перед международными участниками пройдет презентация еще одного проекта-победителя — муниципальной программы по укреплению общественного здоровья населения городского округа «Город Южно-Сахалинск, рассчитанной на 2020-2024 годы. Этот межведомственный документ включает в себя несколько направлений, призванных сократить смертность южносахалинцев, розничную продажу алкогольной продукции на душу населения и увеличить долю населения, охваченного профилактическими мероприятиями (диспансеризацией и профосмотрами). Еще один важный блок — повышение ответственности работодателей за здоровье работников, а также личной ответственности граждан за свое здоровье, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, к 2024 году до 55,3 процентов.