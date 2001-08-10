Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется завтра без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется завтра без холодной воды
Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды завтра, 24 ноября. Об этом сообщили в администрации областного центра.
 
С 9.30 до 14.00 будет отключено холодное водоснабжение в западной части Южно-Сахалинска в квадрате улиц Сахалинская — ул. Железнодорожная — пр. Победы - ул.Рязанская (кроме домов 25 микрорайона). Также воды не будет во Владимировке от улицы Железнодорожной до Некрасова.
 
Телефон диспетчера "Водоканала" - 72-32-40.

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