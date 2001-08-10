VI Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал на Сахалине
В Сахалинской области стартовал VI Национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". В нём участвуют 34 островных конкурсанта – это специалисты, студенты и школьники, имеющие ограниченные возможности здоровья.
Конкурс впервые проводят в очно-дистанционном формате из-за коронавирусных ограничений. Эксперты оценивают работы участников как удалённо , так и на местах, на базе средних профессиональных учебных заведений.
23 ноября заработали площадки для соревнований по компетенциям: "Кондитерское дело", "Поварское дело", "Малярное дело", "Ландшафтный дизайн", "Документационное обеспечение управления и архивоведение", "Столярное дело", "Вязание спицами".
– Участие в Национальном чемпионате – это первый шаг к воплощению своей мечты. Убеждён, что в нынешнем году конкурсанты смогут ярко проявить себя, продемонстрировав стремления и таланты, обретут опыт, который позволит уверенно идти вперёд, добиваться намеченных целей, а лучшие получат возможность защищать честь страны на международном уровне, – поприветствовал участников чемпионата заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук.
Самому молодому участнику Национального этапа соревнований из Сахалинской области 14 лет, самому взрослому – 49. Министр образования региона Анастасия Киктева отметила, за 4 года проведения чемпионата на островах возросло количество участников, увеличилось число компетенций, что расширяет возможности для профессионального и личностного роста.
В 2016 и 2017 годах в копилке сборной Сахалина было по 1 бронзовой медали, в 2018 году – одна золотая, две серебряные и две бронзовые. В 2019 году – 7 медалей: золото, по три бронзы и серебра.
24 ноября участники покажут профессиональные умения по "Робототехнике", "Художественному вышиванию", "Вязанию крючком", "Бисероплетению", "Изобразительному искусству". С 25 ноября пройдут старты по "Администрированию баз данных" и "Гончарному делу". С 26 ноября к участию в чемпионате присоединятся швеи и портные. Всего будет представлено 22 компетенции. Финал будет проходить до 29 ноября.
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