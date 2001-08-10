Тихоокеанское
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Долинского района предлагают задать вопросы губернатору

Жителям Долинского района предлагают задать вопросы губернатору. Правительство Сахалинской области объявило сбор вопросов для  подготовки онлайн-встречи Валерия Лимаренко с населением муниципального образования.
 
Сахалинцев, которые хотят озвучить предложения и волнующие их проблемы, просят оставить обращения в личных аккаунтах главы региона в Instagram , Facebook , ВКонтакте и Одноклассниках.  При
этом первым словом в сообщении необходимо написать "Долинск".
 
Дата и время онлайн-встречи станет известна позднее, после сбора и обработки поступивших обращений.

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