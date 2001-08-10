Специалистов сферы туризма Сахалина и Курил приглашают бесплатно повысить квалификацию. Слушателей набирает Российский государственный университет туризма и сервиса - ведущий российский вуз в сфере туризма. Обучение будет проходить в дистанционном формате с 25 ноября по 25 декабря 2020 года на безвозмездной основе за счет субсидии из федерального бюджета в рамках проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

Повысить свою квалификацию приглашают специалистов индустрии туризма, государственных и муниципальных служащих сферы туризма и культуры, членов профессорско-преподавательского состава вузов и сузов, осуществляющих подготовку по направлению «Туризм», магистрантов и аспирантов.

Количество участников ограничено. Зарегистрироваться на обучение необходимо до 25 ноября на сайте университета.

Программы рассчитаны на 72 часа. Выбрать можно только одну. Участники, прошедшие итоговую аттестацию в виде тестирования, получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Перечень программ повышения квалификации:

Экологически безопасный туризм в природной среде: сущностные и стратегические аспекты; Туризм и окружающая среда: возможности, воздействия и последствия; Создание, продвижение и обеспечение безопасности комплексного конкурентоспособного туристского продукта в природной среде; Территориальная организация туризма; Проектная и аналитическая деятельность в сфере туризма; Межкультурные коммуникации в туризме и создание комфортной среды для туристов; Событийный туризм: инструмент продвижения территории; Стандартизация и сертификация в сфере туризма; Туристская интерпретация территорий, пространств, объектов; Детский туризм в Российской Федерации: стратегический вектор развития; Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации; Маркетинговое и аналитическое сопровождение туристской деятельности; Государственное и муниципальное управление в сфере туризма; Формирование конкурентоспособной стратегии развития гостиничного комплекса; Безопасность и качество гостиничных услуг; Стратегические подходы к управлению доходом гостиничных предприятий; Инновационные технологии и методики экскурсионной работы; Геоинформационные сервисы для сферы туризма.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (910) 401-40-34 или электронной почте: rgutis.events@yandex.ru.