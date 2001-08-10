Специалистов сферы туризма Сахалина и Курил приглашают бесплатно повысить квалификацию
Специалистов сферы туризма Сахалина и Курил приглашают бесплатно повысить квалификацию. Слушателей набирает Российский государственный университет туризма и сервиса - ведущий российский вуз в сфере туризма. Обучение будет проходить в дистанционном формате с 25 ноября по 25 декабря 2020 года на безвозмездной основе за счет субсидии из федерального бюджета в рамках проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».
Повысить свою квалификацию приглашают специалистов индустрии туризма, государственных и муниципальных служащих сферы туризма и культуры, членов профессорско-преподавательского состава вузов и сузов, осуществляющих подготовку по направлению «Туризм», магистрантов и аспирантов.
Количество участников ограничено. Зарегистрироваться на обучение необходимо до 25 ноября на сайте университета.
Программы рассчитаны на 72 часа. Выбрать можно только одну. Участники, прошедшие итоговую аттестацию в виде тестирования, получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Перечень программ повышения квалификации:
- Экологически безопасный туризм в природной среде: сущностные и стратегические аспекты;
- Туризм и окружающая среда: возможности, воздействия и последствия;
- Создание, продвижение и обеспечение безопасности комплексного конкурентоспособного туристского продукта в природной среде;
- Территориальная организация туризма;
- Проектная и аналитическая деятельность в сфере туризма;
- Межкультурные коммуникации в туризме и создание комфортной среды для туристов;
- Событийный туризм: инструмент продвижения территории;
- Стандартизация и сертификация в сфере туризма;
- Туристская интерпретация территорий, пространств, объектов;
- Детский туризм в Российской Федерации: стратегический вектор развития;
- Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации;
- Маркетинговое и аналитическое сопровождение туристской деятельности;
- Государственное и муниципальное управление в сфере туризма;
- Формирование конкурентоспособной стратегии развития гостиничного комплекса;
- Безопасность и качество гостиничных услуг;
- Стратегические подходы к управлению доходом гостиничных предприятий;
- Инновационные технологии и методики экскурсионной работы;
- Геоинформационные сервисы для сферы туризма.
Подробную информацию можно получить по телефону +7 (910) 401-40-34 или электронной почте: rgutis.events@yandex.ru.
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