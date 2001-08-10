На территории южно-сахалинской школы №26 продолжается благоустройство
На территории образовательного учреждения продолжаются работы по проекту комплексного благоустройства, который поэтапно реализуется уже третий сезон. Отметим, что это первый опыт, когда работы включают в себя не просто асфальтирование, но и озеленение территории с использованием приемов ландшафтного дизайна.
Инициатором выступила администрация образовательного учреждения. К реализации проекта подключились известный ландшафтный дизайнер, флорист Александра Кудряшова и МКП «Горархитектура». На первых этапах реализации благоустройства разбиты тематические клумбы с использованием как декоративных растений, так и произрастающих в Сахалинской области. В этом году под руководством Александры Кудряшовой организован японский сад. Проект несет образовательную составляющую — все растения имеют информационные таблички с названиями и описанием. Работы по благоустройству продолжаются.
В рамках создания благоприятной и безопасной среды на территории, прилегающей к образовательному учреждению, были обследованы деревья и кустарники. Выявлены аварийные, подлежащие сносу. В большинстве - это ивы. Согласно заключению комиссии по обследованию зеленых насаждений, они находятся в ненадлежащем состоянии и в соседстве с детским учреждением представляют угрозу безопасности учеников, а также способствуют распространению характерных заболеваний внутри зеленого фонда территории. В минувшие выходные рабочие произвели снос. Здоровые деревья и кустарники сохранены.
Отметим, площадь земельного участка школы №26 позволяет размещать на территории различные дополнительные объекты. В том числе, в планах - строительство круглогодичного спортивного объекта для обучения учеников младших классов первоначальным навыкам владения горными лыжами и сноубордом, а также скейт-парка для занятий летом. Идет разработка проекта.
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