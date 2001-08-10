Промысловые компании Сахалина начали реализовывать свежую рыбу по доступной цене
В минувшие пятницу и воскресенье продажа свежевыловленной и охлажденной рыбопродукции развернулась в островной столице. Вблизи торгового центра «Янтарь» на улице Пограничной сахалинцы приобрели около 800 килограммов камбалы, минтая и трески. Ранее областное агентство по рыболовству договорилось с промысловыми компаниями региона о реализации рыбы по минимальной цене.
Так, в пятницу жителям предложили камбалу различных видов – белобрюхую, желтобрюхую и палтусовидную.
– Я прочитала в интернете о планируемой продаже и специально пришла сюда, чтобы свежей рыбки купить, – поделилась сахалинка Татьяна Ивановна. – Цена очень хорошая, куплю килограммов пять точно.
Рыбу, выловленную в Татарском проливе, доставили на продажу прямиком из Невельска. Место для реализации продукции администрация Южно-Сахалинска предоставила компании бесплатно. В итоге на её конечную стоимость повлияли лишь розничная наценка и транспортные расходы. Килограмм продукта – вне зависимости от вида рыбы – обошелся островитянам всего в 65 рублей. При этом отпускная цена предприятия составила 49,5 рублей. Объем поставки – 500 килограммов.
– На этой неделе мы снова планируем отпустить рыбу для продажи в Южно-Сахалинске и Холмске. Все зависит только от погодных условий и улова, – рассказал руководитель ООО «Прибой-Восток» Павел Николаенко.
Кроме того, накануне в этой торговой точке было продано еще 300 килограммов свежей рыбы, которую добыла компания ООО «Зюйд-Вест». Сахалинцы могли приобрести камбалу, минтай и треску. Цена для покупателей составила 65, 75 и 90 рублей за килограмм соответственно.
– Мы постоянно работаем над тем, чтобы наладить системную реализацию охлажденной свежевыловленной продукции по минимальной цене. Чтобы жители планировали свои покупки и точно знали, где и когда будет продаваться недорогая рыба. Все, конечно, зависит от сезона и погодных условий, – сообщил руководитель отраслевого агентства Иван Радченко.
Напомним, региональное агентство по рыболовству ведет системный мониторинг, чтобы информировать жителей о минимальных отпускных ценах на рыбу и морепродукты, а также поставщиках рыбной продукции. Размещенная на сайте агентства и в социальных сетях ведомства (Инстаграм https://www.instagram.com/agent_ribalka65/, Одноклассники https://ok.ru/group55304504213754, Вконтакте https://vk.com/agent_ribalka65, Фэйсбук https://www.facebook.com/agentribalka65/) информация предоставляется рыбодобывающими предприятиями и обновляется еженедельно. Для удобства жителей указаны адреса точек продаж, номера телефонов и электронная почта компаний.
На территории Сахалинской области реализуется проект «Региональный продукт «Доступная рыба». Сейчас в его реализации принимают участие 67 рыбохозяйственных предприятий, 264 компании розничной торговли, а также оптово-распределительный центр ООО «Промхолод».
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