В Южно-Сахалинске уже около 300 владельцев бесплатно перевели личные автомобили на газ

Южносахалинцев заинтересовали условия программы компенсации расходов за перевод личных автомобилей на газ, которая сейчас работает в областном центре. Горожане активно обращаются за консультациями и записываются на станции техобслуживания.

Так, по информации департамента городского хозяйства, ежедневно специалисты отдела газификации и энергоэффективности дают порядка 30-40 консультаций горожанам, интересующимся условиями переоборудования авто.

Напомним, действуют два механизма получения компенсации: переоборудовать транспорт за свой счет, а затем обратиться с пакетом документов на возмещение потраченных средств, или заключить трехстороннее соглашение между автовладельцем, станцией технического обслуживания и администрацией города. Этот способ дает возможность не тратить личные средства: администрация напрямую возмещает затраты станции технического обслуживания. Компенсация предоставляется в размере 100% от понесенных затрат, но не более 150 тыс. руб.

Как показывает уже сложившаяся положительная практика, чаще всего автовладельцы выбирают именно второй способ. Так, сейчас в работе находятся 56 соглашений. Всего за текущий период уже переоборудовано 275 личных автомобилей горожан.

Как отмечают специалисты станций техобслуживания, ежедневно к ним за личной консультацией обращаются от 4 до 6 владельцев транспортных средств. При этом нет каких-то определенных марок автомобилей, которые чаще всего владельцы хотят переоборудовать. Это авто японского производства: как легковые (примерно 60%), так и внедорожники, кроссоверы и минивэны (40%). Из российских автомобилей чаще всего - УАЗы или «Нивы».

По прогнозам, до конца года на газ будет переведено еще не менее 140 автомобилей. В департаменте городского хозяйства отмечают, что финансирование на эти цели выделено достаточное, поэтому готовы и к большему количеству желающих.

Напомним, основные плюсы от перевода авто на газ: для собственников газобаллонных автомобилей транспортный налог снижен на 50 %, расходы на топливо ниже в 3-4 раза.

Перечень необходимых документов, адреса автосервисов, предоставляющих услугу по переоборудованию автомобилей на газ, а также другая необходимая информация размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3909/17219).

Жителям Южно-Сахалинска можно получить консультацию по переводу транспортного средства на газ в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64а, кабинеты № 106 и 116), а также по телефону: 300-584 (доб. 4, 7).