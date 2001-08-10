Школу-детский сад на Кунашире строят с опережением графика

Площадки по возведению ряда социально значимых объектов в Южно-Курильском районе в ходе рабочей поездки посетил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.

Школа-детский сад, которую возводят в селе Головнино, рассчитана на 60 учащихся и 40 дошкольников. К строительству приступили в феврале этого года, сейчас работы идут с опережением графика. Уже завершено возведение стен и колонн технического этажа. По контракту сдать объект должны в мае 2023 года.

Уже в этом году должно быть завершено строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Дубовое. Еще ряд объектов готовится к сдаче на Шикотане. В Малокурильском завершается возведение сельского дома культуры. Учреждение рассчитано на 300 посетителей и включает просторный зрительный зал и библиотеку. В финальной стадии строительства и общественная баня в селе Крабозаводское.

– Все объекты курильчане очень ждут. И строители должны осознавать свою ответственность. Мы понимаем, что строить на Курилах сложнее, чем где-либо, в связи с удаленностью островов. Но это не должно быть причиной срыва сроков и тем более сказываться на качестве объектов, – отметил Сергей Олонцев.

По итогам рабочей поездки зампред правительства региона провел совещание с руководителями и главными специалистами администрации Южно-Курильского района, строительных организаций и отметил ряд недостатков в организации работы. Прежде всего – запоздалый выход на стройплощадки, затягивание с оформлением разрешительных документов как со стороны муниципалитета, так и подрядчиков.

Отметим, ранее ряд претензий возник к дорожному полотну, уложенному на улицах Советской и Терешкова в селе Малокурильское на Шикотане. Их общая протяженность – 2,5 километра. К сегодняшнему дню выполнена значительная часть работ, однако из-за плохого качества полотна подрядчику многое предстоит переделать и выполнять это он будет за свой счет. Сдача объекта перенесена на 2021 год.