Без холодной воды завтра останутся несколько домов в Луговом

Ряд домов останется без холодной воды в Луговом, завтра, 25 ноября. Ограничения будут действовать с 09.30 до 18.00 в жилых домах №52-60 и №53-61 ул. 2-й Пионерской в планировочном районе Южно-Сахалинска. Причина отключения – ремонтные работы на сетях водопровода.

Как отметили в администрации областного центра, ранее на 25 ноября в Луговом планировали ограничить водоснабжение в большей части домов. Однако график переключения абонентов на новые сети водопровода был скорректирован.

Телефон диспетчера горводоканала: 72-32-40.