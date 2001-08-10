Тихоокеанское
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14:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Без холодной воды завтра останутся несколько домов в Луговом

Без холодной воды завтра останутся несколько домов в Луговом

Ряд домов останется без холодной воды в Луговом, завтра, 25 ноября. Ограничения будут действовать с 09.30 до 18.00 в жилых домах №52-60 и №53-61 ул. 2-й Пионерской в планировочном районе Южно-Сахалинска. Причина отключения – ремонтные работы на сетях водопровода.

Как отметили в администрации областного центра, ранее на 25 ноября в Луговом планировали ограничить водоснабжение в большей части домов. Однако график переключения абонентов на новые сети водопровода был скорректирован.

Телефон диспетчера горводоканала: 72-32-40.

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