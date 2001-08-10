Тихоокеанское
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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Права отобрали у холмчан, кто состоит на учете в у врача психиатра-нарколога

Холмская городская прокуратура обнаружила, что 23 водителя состоят на учёте у врача психиатра-нарколога с диагнозами "алкоголизм" и "наркомания" различной степени тяжести.

"Эти заболевания препятствует безопасному вождению авто в соответствии с федеральным законом "О безопасности дорожного движения", - отметили в областной прокуратуре.

По результатам исков, всех автомобилистов лишили водительских прав и изъяли удостоверения.

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