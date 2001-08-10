Тихоокеанское
информационное агентство
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Плановая тренировка по экстренной эвакуации прошла на СТК «Горный воздух»

Плановая тренировка по экстренной эвакуации прошла на СТК «Горный воздух»

Плановая тренировка по экстренной эвакуации прошла на СТК «Горный воздух». Учения провели на канатной дороге горнолыжного курорта. Их совместно организовали работники комплекса и специалисты сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.

Подобные плановые тренировки на канатной дороге проводят ежегодно в преддверии зимнего сезона. Это важно для обеспечения безопасности посетителей – отрабатываются все необходимые действия на случай нештатной ситуации.

– Для нас безопасность людей всегда – на первом плане. Канатная дорога имеет систему комплексной защиты от разного рода экстренных ситуаций, обеспечена датчиками и уловителями на опорах. В случае неисправности, сигнал мгновенно поступает оператору на компьютер, а для связи с людьми предусмотрена система оповещения, – рассказал руководитель по эксплуатации горнолыжных трасс комплекса Никита Буланенко. – Несмотря на то, что ситуаций, требующих эвакуации людей, у нас пока не возникало, мы должны быть готовы к этому. Потому такие учения проводятся регулярно.

Отметим, что канатная дорога «Горного воздуха» обеспечена многоуровневой системой питания. Поэтому в случае отключения её основного источника, автоматически включается резервный дизель-генератор. Если же выходит из строя и он, то включается резервный привод, который приводит в движение канатную дорогу (со скоростью 1 м/с). И только если из строя вышел и этот механизм, необходимо прибегнуть к крайней мере – проведению спасательной операции.

Учения начались с подготовки специалистов на земле. Спасательное звено состояло из двух человек, где один поднимался наверх, а второй страховал. Руководил операцией спасатель международного класса, начальник поисково-спасательного подразделения №4 сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова Альгис Мейжис.

– В случае остановки движения, не стоит кричать, раскачивать кабинку или поддаваться панике – это усложнит процесс эвакуации, – напомнил он о поведении во время нештатной ситуации. – Спасательная операция начинается с верхней части канатной дороги. Специалист поднимается на опору, организовывает страховку и затем спускается до ближайшей кабинки, откуда ведет эвакуацию людей. Приблизительное время на эвакуацию 3-4 кабинок составляет около 30 минут в зависимости от количества человек внутри.

Плановые учения на «Горном воздухе» проводятся дважды в год и являются обязательным условием для надежной работы комплекса. В июле этого года специалисты комплекса провели плановые регламентные работы, направленные на обеспечение его бесперебойного функционирования в зимнем сезоне.

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