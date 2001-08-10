Плановая тренировка по экстренной эвакуации прошла на СТК «Горный воздух». Учения провели на канатной дороге горнолыжного курорта. Их совместно организовали работники комплекса и специалисты сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.

Подобные плановые тренировки на канатной дороге проводят ежегодно в преддверии зимнего сезона. Это важно для обеспечения безопасности посетителей – отрабатываются все необходимые действия на случай нештатной ситуации.

– Для нас безопасность людей всегда – на первом плане. Канатная дорога имеет систему комплексной защиты от разного рода экстренных ситуаций, обеспечена датчиками и уловителями на опорах. В случае неисправности, сигнал мгновенно поступает оператору на компьютер, а для связи с людьми предусмотрена система оповещения, – рассказал руководитель по эксплуатации горнолыжных трасс комплекса Никита Буланенко. – Несмотря на то, что ситуаций, требующих эвакуации людей, у нас пока не возникало, мы должны быть готовы к этому. Потому такие учения проводятся регулярно.

Отметим, что канатная дорога «Горного воздуха» обеспечена многоуровневой системой питания. Поэтому в случае отключения её основного источника, автоматически включается резервный дизель-генератор. Если же выходит из строя и он, то включается резервный привод, который приводит в движение канатную дорогу (со скоростью 1 м/с). И только если из строя вышел и этот механизм, необходимо прибегнуть к крайней мере – проведению спасательной операции.

Учения начались с подготовки специалистов на земле. Спасательное звено состояло из двух человек, где один поднимался наверх, а второй страховал. Руководил операцией спасатель международного класса, начальник поисково-спасательного подразделения №4 сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова Альгис Мейжис.

– В случае остановки движения, не стоит кричать, раскачивать кабинку или поддаваться панике – это усложнит процесс эвакуации, – напомнил он о поведении во время нештатной ситуации. – Спасательная операция начинается с верхней части канатной дороги. Специалист поднимается на опору, организовывает страховку и затем спускается до ближайшей кабинки, откуда ведет эвакуацию людей. Приблизительное время на эвакуацию 3-4 кабинок составляет около 30 минут в зависимости от количества человек внутри.

Плановые учения на «Горном воздухе» проводятся дважды в год и являются обязательным условием для надежной работы комплекса. В июле этого года специалисты комплекса провели плановые регламентные работы, направленные на обеспечение его бесперебойного функционирования в зимнем сезоне.