Валерий Лимаренко поручил усилить работу по расчистке населенных пунктов области от снега и льда

В связи с наступлением холодов губернатор поставил задачу взять на особый контроль уборку снега и льда на дорогах, тротуарах и придомовых территориях в городах, поселках и селах Сахалинской области. Самое пристальное внимание этим вопросам должны уделить руководители островных районов и министерство ЖКХ. Об этом Валерий Лимаренко заявил в ходе рабочего совещания в областном правительстве.

– Во время субботнего объезда Южно-Сахалинска я посетил один из дворов. Качество его расчистки меня абсолютно не устроило. Кроме того, на эту тему мне стали активно писать люди в социальных сетях. Есть запрос, чтобы навести порядок на придомовых территориях. Где-то происходит обледенение, где-то в большом объеме лежит снег. Это недопустимо, поскольку касается здоровья островитян. Работа управляющих компаний и коммунальных служб должна быть усилена, – рассказал Валерий Лимаренко.

К главам муниципальных образований также обратилась областной министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко. Она рассказала о необходимости более тщательного информирования жителей районов о работе социальных магазинов. Для этих целей следует задействовать телевидение и интернет-ресурсы. При этом общественный контроль за стоимостью продуктов должны осуществлять волонтеры. К этой работе на прошлой неделе были подключены активисты практически во всех районах области. Исключение – Смирныховский, Александровск-Сахалинский, Анивский, Макаровский и Охинский районы.

В свою очередь, глава региона отметил, что цена минимального набора продуктов питания в социальных магазинах должна быть меньше, чем в других торговых точках как минимум на 19 процентов. Сегодня рекордсменом по этому показателю является Северо-Курильский район. Там такое отклонение составило более 32 процентов. Минимальный набор продуктов жителям муниципалитета обходится в 5265 рублей.

Еще одной важной темой заседания стало проведение на территории региона противоэпидемических мероприятий. С докладом на эту тему выступил областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов. Он рассказал, что новой коронавирусной инфекцией на островах заразились более 10 400 человек. Для лечения жителей области было закуплено 20 тысяч упаковок «Арбидола» и более 2300 пачек «Гриппферона». Сегодня первая партия препаратов поступила в регион и их начали доставлять по районам. Лекарства предназначены для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

– Также мы создали запас ПЦР-тестов – более 138 тысяч штук. Этого нам хватит на месяц, – подчеркнул министр.

Чтобы оперативно выявлять заболевших и ускорить лечебный процесс, ранее островные власти закупили 10 тысяч экспресс-тестов. Это позволило снизить нагрузку на лабораторию на 30 процентов. Теперь результаты исследования на COVID-19 становятся известны в среднем в течение двух дней.