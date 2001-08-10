Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу максимально близко в декабре

Юпитер и Сатурн могут подойти к Земле на минимально близкое расстояние. Это случится 21 декабря. По прогнозам ученых, с 16 по 25 числа видимое расстояние между этими планетами составит одну пятую диаметра полной Луны, что будет выглядеть как двойная планета.

Жители Сахалинской области смогут увидеть явление около 20.00.

Как сообщает lenta.ru, соединения между двумя газовыми гигантами происходят примерно раз в 20 лет, однако настолько близко они подходят к друг другу еще реже. Последний раз это происходило 4 марта 1226 года, а в следующий раз наступит 15 марта 2080 года, а затем только в 2400 году.