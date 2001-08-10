Партию лекарств для борьбы с коронавирусом доставили в Сахалинскую область

Крупную партию лекарств для борьбы с коронавирусом получила Сахалинская область. Деньги на препараты - 18 миллионов рублей - выделил федеральный бюджет. В общей сложности на остров прибыли более 25 тысяч упаковок арбидола, гриппферона, парацетомола и азитромицина.

Уже началась отгрузка со склада аптечной сети "Фармация" для отправки в районы. Организовать прямые поставки медикаментов от завода-изготовителя на острова поручил минздраву губернатор Валерий Лимаренко после сигналов, поступивших от жителей в социальных сетях.

Препараты бесплатно получат сахалинцы и курильчане, которые лечатся от Covid-19 на дому.

- Лекарства будут выдаваться строго по назначению врача амбулаторным пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, – сообщил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов. – Решаем и вопросы доставки, кроме медработников в этом процессе будут задействованы волонтеры. Они смогут приносить лекарство на дом людям, которые обязаны соблюдать противоэпидемический режим и находиться в самоизоляции.

Все медикаменты поступили в область напрямую от производителя. Только арбидола - 10 тысяч пачек. Следующая поставка ожидается в конце недели. На прошлой неделе препараты для больных коронавирусом поставляли из аптечных резервов. Жителей островов просят не покупать лекарства впрок.