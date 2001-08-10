Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают поучаствовать в викторине, приуроченной к Международному дню инвалидов

3 декабря в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, Паралимпийский комитет России проведет онлайн-викторину. Конкурс будет посвящен XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио в 2021 году. 

Участникам предстоит с одной попытки ответить на 25 вопросов в течение 25 минут. Первые 20 победителей, ответивших правильно на все вопросы, будут награждены памятными подарками от Паралимпийского комитета России. Все зарегистрированные участники викторины также получат памятный электронный сертификат участника.

Принять участие в мероприятии можно на официальном сайте Паралимпийского комитета России www.paralymp.ru 3 декабря с 10:00 до 20:00 по московскому времени. 

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