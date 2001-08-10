Мэр Невельского района провел осмотр хода строительства моста через реку Ловецкую
В Невельске идет реконструкция жизненно важного для всего городского округа моста, который проходит по улице Приморской над рекой Ловецкой. Через данный мост осуществляется единственное транспортное сообщение муниципалитета с другими районами. Сдача нового железобетонного двухполосного моста с пешеходными зонами длиной 42 метра по плану намечена на ноябрь 2021 года. Но представители подрядчика намерены сдать объект раньше намеченных сроков. На подготовленную под мост площадку завезены необходимые материалы, идет монтаж металлоконструкций, работает специализированная техника.
- На протяжении нескольких лет данный мост находился в аварийном состоянии. В любой момент могло произойти обрушение. Если бы с ним что-то случилось, тогда в районе сложилась чрезвычайная ситуация. Новый мост будет отличаться конструкцией, усиленные опоры позволят проезжать всем видам тяжелой техники. Нагрузки на дороги в советское время были иные, чем сейчас. Поэтому данный аспект очень важен, - отметил мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник.
Отметим, что стратегически важный для района объект получил финансирование из регионального бюджета благодаря конструктивному диалогу районной администрации и Правительства Сахалинской области. Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил проследить за тем, чтобы работы на мосту, который имеет огромное значение для района, шли точно в срок.
На сегодняшний день подрядная организация все условия и обязательства выполняет, строительство идет быстро: строители, специалисты, специализированная техника и необходимые материалы в полном наличии.
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