Производство крафтовых сыров развернут на территории агропромышленного парка на Сахалине

На территории агропромышленного парка на Сахалине развернут производство крафтовых сыров. Мария Федотова, предпринимательница из Южно-Сахалинска, намерена в полтора-два раза увеличить выпуск уникальной для островного региона продукции. Для этого, считает она, необходимо перенести производственные мощности на новую инвестиционную площадку, которая создается в северной части областного центра.

Более трех лет назад Мария решила превратить хобби – изготовление мягких сыров – в бизнес. Зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, арендовала помещение, закупила сырье, набор специального оборудования и приступила к работе. Дело пошло на лад не сразу. Надо было отработать технологию, найти покупателей. Среди жителей области оказалось немало ценителей вкуса и аромата крафтовых сыров. Так называют продукцию, которую вручную изготавливают небольшие фермерские производства и частные сыроварни.

Спрос на продукцию Марии Федотовой стал быстро расти. Сегодня сыроварня в день перерабатывает 250 литров свежего козьего или коровьего молока, закупленного у местных фермеров. Выход – 20-25 килограммов готовой продукции. В ассортименте – около 60 видов твердых и мягких сыров, сыры с белой и голубой плесенью. В последнее время среди жителей области стало модным везти в подарок друзьям на материке не только икру или крабов, но и изделия из молока.

– Выпуск сыра – показатель того, что в нашем регионе развивается сельское хозяйство, которое дает качественное молоко, внедряется глубокая переработка продукции животноводства, растет культура производства, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Важно также, что пищевики не только вносят большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности островного региона, но и расширяют ассортимент.

В дальнейшем производство сыров будет развернуто на базе агропромышленного парка.

– В северной части Южно-Сахалинска по поручению регионального правительства мы формируем инвестиционную площадку, – сказал генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Сахалинской области» Андрей Медведев. – Резиденты агропарка смогут воспользоваться офисными и производственными помещениями, отвечающими всем санитарным требованиям. Также на территории парка будет возведен мультитемпературный складской комплекс, лаборатория и торгово-выставочный центр. Здесь будут созданы все условия, чтобы наша пищевая промышленность производила вкусные и качественные продукты для жителей области.

– Сейчас наши сыры вызревают только в четырех небольших камерах, в которых поддерживается заданный уровень температуры и влажности, – рассказала Мария Федотова. – Две из них предназначены для твердых сыров, которым требуется больше времени. Поэтому мы пока не можем увеличить производство. На площадке агропромышленного парка можно будет установить несколько более объемных камер. Тогда мы могли бы летом готовить и закладывать в камеры для дозревания больше твердых сыров. А в холодное время года выпускать мягкие сыры. Это позволит сделать производство более ритмичным, и в итоге нарастить объемы выпуска продукции в полтора-два раза.

Резиденты агропромышленного парка смогут воспользоваться различными льготами, в том числе и в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Южная».