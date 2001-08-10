Сахалинцев приглашают участвовать в благотворительной акции «Щедрый вторник»
В 2020 году #ЩедрыйВторник проводится 1 декабря. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 24 ноября по 8 декабря 2020 года.
Принять участие в акции могут представители бизнеса, некоммерческих организаций (НКО), государственных и муниципальных учреждений, редакции СМИ, а также частные лица. Цель «Щедрого вторника» – вовлечь как можно больше людей в добрые дела – сбор средств в пользу благотворительных организаций, участие в волонтерских акциях, флешмобах в сети интернет.
Участники свободны в выборе формата мероприятий, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям «Щедрый вторник» позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. НКО используют этот день для привлечения волонтеров и внимания к своей деятельности.
В общей сложности в период 2016-2019 годы к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 4 тысяч организаций из всех регионов страны, которые провели более 7 тысяч благотворительных событий. Важно, что в дни проведения акций объем пожертвований в благотворительные организации возрастает в среднем в 2 раза.
Лучшие примеры мероприятий, организованных участниками кампании «Щедрый вторник» в предыдущие годы, представлены в сборнике, размещенном по адресу: http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3911, а также в разделе «Истории» на официальном сайте инициативы: https://www.givingtuesday.ru/stories.
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