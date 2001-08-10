В областном центре стартует прием заявок на конкурс «Новогодние огни-2020»

В Южно-Сахалинске 1 декабря начнется прием заявок на участие в городском смотре-конкурсе на лучшее оформление предприятий потребительского рынка «Новогодние огни-2020».

Он проводится для стимулирования и поощрения предприятий потребительского рынка, обеспечивших лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин и интерьеров предприятий на высоком художественном и профессиональном уровне.

Подать заявку на участие в конкурсе могут предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и гостиничного хозяйства, работающие в областном центре и не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов и штрафов.

Заявки на участие в произвольной форме принимаются с 1 декабря по 7 декабря департаментом продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: пр. Победы, 62а, приемная, кабинет № 7 или по факсу: 300672. Контактный телефон: 300737, доб. 1, 2, 3 (отдел торговой политики). К пакету документов необходимо приложить справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и штрафов, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе.

Конкурс проводится по номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия потребительского рынка» в 4 категориях объектов потребительского рынка: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, гостиницы.

Классификация объектов потребительского рынка по группам:

группа 1 - стационарные торговые объекты общей площадью от 2000 кв. м и более;

группа 2 - стационарные торговые объекты общей площадью от 150 до 2000 кв. м;

группа 3 - торговые объекты общей площадью менее 150 кв. м;

группа 4 - предприятия общественного питания;

группа 5 - предприятия бытового обслуживания;

группа 6 - гостиницы.

Итоги конкурса будут подведены 20 декабря. Победители получат дипломы администрации Южно-Сахалинска и денежный приз от 20 до 150 тысяч рублей.

Напомним, согласно действующим правилам благоустройства к 1 декабря все объекты потребительского рынка, расположенные на территории городского округа, должны быть празднично оформлены.