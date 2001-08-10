Больше 2600 человек заболели ОРВИ на Сахалине и Курилах за неделю

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило данные по инфекционной заболеваемости на островах за минувшую неделю.

За семь дней в Сахалинской области зарегистрировано 2612 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости выше показателя предыдущей недели и уровня аналогичной недели прошлого года, но ниже эпидемического порога.

Без учета пневмоний COVID-ной этиологии, за отчетную неделю зарегистрировано 423 случая заболевания внебольничными пневмониями.

За прошедшую неделю зарегистрировано 45 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, это ниже заболеваемости предыдущей недели и значительно ниже аналогичного показателя прошлого года.

На минувшей неделе на островах зарегистрировано 4 случая энетровирусной инфекции у детей.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.