Тихоокеанское
информационное агентство
26 Ноября 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Больше 2600 человек заболели ОРВИ на Сахалине и Курилах за неделю

Больше 2600 человек заболели ОРВИ на Сахалине и Курилах за неделю
Региональное управление Роспотребнадзора сообщило данные по инфекционной заболеваемости на островах за минувшую неделю.
 
За семь дней в Сахалинской области зарегистрировано 2612 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости выше показателя предыдущей недели и уровня аналогичной недели прошлого года, но ниже эпидемического порога.   
 
Без учета пневмоний COVID-ной этиологии, за отчетную неделю зарегистрировано 423 случая заболевания внебольничными пневмониями.
 
За прошедшую неделю зарегистрировано 45 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, это ниже заболеваемости предыдущей недели и значительно ниже аналогичного показателя прошлого года.
 
На минувшей неделе на островах зарегистрировано 4 случая энетровирусной инфекции у детей.
 
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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