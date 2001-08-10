Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой в городском парке пройдут в новом формате

Традиционно под Новый год центр досуга «Теремок» городского парка культуры и отдыха превращается в Дачу зимнего волшебника. Обычно малышей и их родителей Дед Мороз принимает в своем тронном зале. Но в 2020 году все планы изменил коронавирус. И все-таки праздник будет, сообщили в парке. Дед Мороз и его друзья встретят гостей на свежем воздухе.

15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 и 30 декабря все желающие смогут прийти на территорию Дачи Деда Мороза по адресу: Коммунистический пр. 2. Вход свободный. С 18:00 до 20:00 часов зимний волшебник будет принимать поздравления, загадывать загадки, фотографироваться с гостями под звездным небом.

В эти же дни, но в дневное время, учеников 1-х - 4-х классов городских школ приглашают на театрализованную квест-игру «Новогодние приключения старых друзей Фути и Фанни». По волшебному маршруту за яркими впечатлениями ребята будут отправляться в 14 часов от Дачи Деда Мороза. Но для этого классные руководители должны заранее подать заявку, позвонив по телефону: 498-077.



