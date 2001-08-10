Сахалинцы смогут проверить здоровье в новом центре медосмотров
Губернатор Валерий Лимаренко поручил расширить доступность медицинской диагностики для сахалинцев и курильчан. С этой целью в дополнительном корпусе поликлиники №4 Южно-Сахалинска заработает современный высокотехнологичный центр медосмотров. Накануне глава региона проверил ход строительства здания – работы ведутся в плановом режиме, объект возведен уже на треть.
В этом году возможность досконально проверить свое здоровье появилась у сахалинцев старше 65 лет. В областном центре на базе КДЦ начал работать высокотехнологичный центр медосмотров. Сейчас в течение дня он принимает 56 человек.
– В будущем мы увеличим количество посетителей до 100. Однако и этого недостаточно. Необходимо проработать вопрос открытия аналогичного центра в новом корпусе четвертой поликлиники Южно-Сахалинска, – отметил губернатор Валерий Лимаренко во время посещения строящегося медицинского объекта. – Также мы создаем центр углубленного обследования пациентов на базе Тымовской больницы. Важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать качественную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания.
В новом здании четвертой поликлиники вместе с центром медосмотров начнут работать рентгенографический, флюорографический и маммографический кабинеты, кабинет компьютерной томографии, отделения стоматологии, функциональной и ультразвуковой диагностики.
– Планируем открыть здесь также дневной стационар. При необходимости будем делать малоинвазивные операции. А самое главное – появится возможность проведения физиотерапии и ранней реабилитации, – рассказал областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов. – Здесь будет работать действующий медперсонал учреждения. Кроме того, трудоустроим новых ординаторов, которые сейчас получают необходимое профильное образование.
Строительство второго поликлинического корпуса началось в этом году. К сегодняшнему дню возведена «коробка» пятиэтажного здания, проведены тепловые и наружные сети водоотведения. Сейчас рабочие подводят к зданию инженерные коммуникации, монтируют перегородки внутри помещений, бетонируют лифтовые шахты и лестничные марши.
– Мы закончили работы по монтажу кровли. Обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Идём в графике. Здание строится в соответствии с современными стандартами и способно выдержать даже сильное землетрясение. Важная особенность – новый корпус соединят с действующим. Это позволит пациентам и медработникам свободно перемещаться между ними, – подчеркнул главный строитель компании-подрядчика Игорь Кузнецов.
Необходимость возведения нового поликлинического корпуса связана с большой востребованностью учреждения у жителей островной столицы. Сейчас к нему прикреплено более 45 тысяч сахалинцев. В связи с активным строительством домов в южной части города их количество будет только расти. Новое здание, оснащенное самым современным оборудованием, поможет разгрузить медиков. Общая площадь объекта – семь тысяч квадратных метров. Это почти в два раза больше действующего корпуса. Он сможет принимать более 400 человек в смену.
– Очень нравится поликлиника. Уже 20 лет её посещаю. Врачи хорошие, никогда не подводили. Медицину, я считаю, просто необходимо развивать. И нужна хорошая диагностика, особенно для пожилых, которые много и часто болеют. Правильное направление работы, – поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Инна Михайлова.
На строительство медицинского объекта из областного и федерального бюджетов направлено 1,7 миллиарда рублей. Его сдадут в 2022 году.
– Строительство ведется «под ключ». Всё его оборудование будет подключено к единой цифровой системе. Это позволит медикам из других учреждений области оперативно получать необходимую информацию о пациентах, – рассказал и.о. главного врача четвертой поликлиники Алексей Ефимов.
Сегодня второй корпус также строят для консультативно-диагностического центра, расширяется вторая поликлиника Южно-Сахалинска. В следующем году начнут возводить новые здания для поликлиник в Холмске и Дальнем.
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