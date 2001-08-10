Тихоокеанское
информационное агентство
26 Ноября 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают обсудить вопросы семейных отношений в областную библиотеку

Сахалинцев приглашают обсудить вопросы семейных отношений в областную библиотеку

Областная библиотека приглашает сахалинцев на круглый стол «Особенности семейного права», приуроченный к Всемирному дню ребёнка. Он состоится 26 ноября, начало в 14.00.

В заседании примут участие уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская и специалисты регионального отделения «Ассоциации юристов России». В ходе обсуждения будут затронуты темы отношений между супругами, родителями и детьми, педагогами и учениками, а также другие аспекты семейного права.

Круглый стол пройдет на первом этаже СахОУНБ в зале заседаний. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-22.

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