Сахалинцев приглашают обсудить вопросы семейных отношений в областную библиотеку

Областная библиотека приглашает сахалинцев на круглый стол «Особенности семейного права», приуроченный к Всемирному дню ребёнка. Он состоится 26 ноября, начало в 14.00.

В заседании примут участие уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская и специалисты регионального отделения «Ассоциации юристов России». В ходе обсуждения будут затронуты темы отношений между супругами, родителями и детьми, педагогами и учениками, а также другие аспекты семейного права.

Круглый стол пройдет на первом этаже СахОУНБ в зале заседаний. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-22.