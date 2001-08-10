Сахалинские полицейские задержали иностранца с

Сахалинские транспортные полицейские задержали 48-летнего жителя ближнего зарубежья. При нем стражи порядка нашли запрещенное вещество – N-метилэфедрон.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ, ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Но это не остановило мужчину, и он снова купил себе "синтетику".

На иностранца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Его отпустили под подписку о невыезде.