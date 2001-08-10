Южносахалинцев просят сдать кровь для педагога гимназии №1

Жителей Южно-Сахалинска просят помочь учителю истории и обществознания из гимназии № 1 им. А.С. Пушкина, Ирине Самариной. Женщина нуждается в экстренной помощи, ей нужна кровь любой группы.

Сдать биоматериал можно в областной станции переливания (пр. Мира, 430) с 08.00 до 10.30 натощак в будние дни. Телефон регистратуры: 75-36-39. При сдаче нужно обязательно указать, что кровь для Самариной И.В.

- Ирина Вячеславовна - лауреат многочисленных федеральных педагогических конкурсов, награжденная, в том числе, и за самоотверженную работу в период пандемии. Она сейчас в тяжелом состоянии и очень нуждается в помощи земляков!, - обратилась к островитянам администрация областного центра.