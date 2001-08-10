Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

С 27 ноября на перекрестке Емельянова-Мира изменится организация дорожного движения

С 27 ноября на перекрестке Емельянова-Мира изменится организация дорожного движения

Организация дорожного движения на перекрестке пр. Мира и ул. Емельянова в Южно-Сахалинске будет изменена с 27 ноября. Данная работа проводится департаментом городского хозяйства совместно с ГИБДД в целях повышения безопасности дорожного движения.

Так, на указанном перекрестке будет изменен режим работы светофорного объекта: его переведут с двухфазного на трехфазный режим работы с разделением транспортных потоков встречного направления по пр. Мира. Кроме того, будут переустановлены дорожные знаки направления движения по полосам с возможностью левого поворота со стороны пр. Мира. Работы будут проведены в первой половине дня предстоящей пятницы.

В связи с тем, что дорожную разметку в зимний период наносить нецелесообразно, автомобилистам до наступления тепла при движении через данный перекресток необходимо руководствоваться дорожными знаками.

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