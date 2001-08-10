В областном центре начался прием заявок на конкурс «Гостеприимный Южно-Сахалинск»
В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Гостеприимный Южно-Сахалинск». Конкурсные испытания планируется провести на базе городского дома культуры «Родина». Прием заявок завершится 3 декабря.
Затем участников ждет практический этап. Победителей определят 11 декабря.
Организатором конкурса выступил Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска. Само мероприятие стало традиционным, вместе с тем в этом году формат отбора участников обновили и добавили практическую часть. Как подчеркнули в отделе туризма, одна из задач конкурса - возможность заявить о себе и своих достижениях, обменяться опытом, раскрыть потенциал участников. Кроме того, мероприятие поможет в профориентационной работе.
К участию в Конкурсе приглашаются:
- экскурсоводы, самозанятые граждане, имеющие навыки экскурсионного мастерства, любители;
- юридические лица, являющиеся туроператорами, зарегистрированными в Едином федеральном реестре туроператоров РФ (не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и осуществляющие свою деятельность на территории города Южно-Сахалинска;
- студенты, обучающихся в ссузах и вузах по специальности «Сервис и туризм» с присвоением квалификации «Менеджер по туризму».
По итогам Конкурса участникам присваиваются следующие номинации:
- «Экскурсовод 2020» (подноминации: «Экскурсовод по городу 2020», «Музейный экскурсовод 2020», «Экскурсовод-проводник 2020»)
- «Команда гостеприимства 2020»;
- «Менеджер по туризму 2020».
Заявки принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172 (приемная) либо по электронной почте на адрес: culture@yuzhno-sakh.ru. Справки по телефону: 312-599 (доб.1 или доб.4). С положением о Конкурсе можно познакомиться по ссылке: https://culture.yuzhno-sakh.ru/
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 19 Ноября Движение по переезду в Южно-Сахалинске перекроют в ночь на пятницу
- 14:04 19 Ноября Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ
16:12 20 Ноября Улицу Больничную открыли для движения транспорта
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?