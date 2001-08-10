В областном центре начался прием заявок на конкурс «Гостеприимный Южно-Сахалинск»

В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Гостеприимный Южно-Сахалинск». Конкурсные испытания планируется провести на базе городского дома культуры «Родина». Прием заявок завершится 3 декабря.

Затем участников ждет практический этап. Победителей определят 11 декабря.

Организатором конкурса выступил Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска. Само мероприятие стало традиционным, вместе с тем в этом году формат отбора участников обновили и добавили практическую часть. Как подчеркнули в отделе туризма, одна из задач конкурса - возможность заявить о себе и своих достижениях, обменяться опытом, раскрыть потенциал участников. Кроме того, мероприятие поможет в профориентационной работе.

К участию в Конкурсе приглашаются:

- экскурсоводы, самозанятые граждане, имеющие навыки экскурсионного мастерства, любители;

- юридические лица, являющиеся туроператорами, зарегистрированными в Едином федеральном реестре туроператоров РФ (не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и осуществляющие свою деятельность на территории города Южно-Сахалинска;

- студенты, обучающихся в ссузах и вузах по специальности «Сервис и туризм» с присвоением квалификации «Менеджер по туризму».

По итогам Конкурса участникам присваиваются следующие номинации:

«Экскурсовод 2020» (подноминации: «Экскурсовод по городу 2020», «Музейный экскурсовод 2020», «Экскурсовод-проводник 2020») «Команда гостеприимства 2020»; «Менеджер по туризму 2020».

Заявки принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172 (приемная) либо по электронной почте на адрес: culture@yuzhno-sakh.ru. Справки по телефону: 312-599 (доб.1 или доб.4). С положением о Конкурсе можно познакомиться по ссылке: https://culture.yuzhno-sakh.ru/