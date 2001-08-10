Десятки домов в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света

В четверг, 26 ноября, десятки домов Южно-Сахалинска останутся без света. Ремонтные работы на сетях запланировали островные энергетики.

С 10:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресам:

пр. Победы, 105, 105а, 120, 126, 128, 130, 132;

ул. Анивская, 134, 145, 150, 151, 162, 164;

ул. Железнодорожная, 128а, 130;

ул. Западная;

ул. Тихая, 115, 117а, 118, 119а, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134;

ул. Учительская, 4, 6, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25;

ул. Сентябрьская, 60, 64, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

ул. Хлебная, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 23, 25, 25-а;

ул. Южно-Сахалинская, 146, 148, 152, 153, 155, 163, 167, 173, 175, 179, 181.

Чуть дольше, с 9:00 до 17:00, придётся просидеть без света жильцам домов:

ул. Авиационная, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 65а;

ул. Ленина, 440в, 442а, 444, 446а, 456, 495, 503, 503а, 503б;

ул. Набережная, 44, 47, 49, 53, 55, 57, 57а, 59;

пер. Школьный, 79, 81, 83, 85, 87, 89а, 91, 93.

С 10 утра до 7 вечера обесточат дом адресу: ул. Чехова, 78. С 9:30 до 17:00 - дома на ул. Милицейской, 8, 8б.

Из-за плановых ремонтных работ подачу электричества с 09:00 до 15:00 ограничат:

пр. Мира, 450а, 450б, 452а, 452б, 452в, 454, 454а, 454-б, 458а, 464а, 478а;

ул. Авиационная, 2, 7а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 27, 37, 37а;

ул. Больничная, 31б;

ул. Егорова, 10-35;

ул. Жемчужная, 3-9;

ул. Инженерная, 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20а, 22;

ул. Корсаковская, 53, 55;

ул. Набережная, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16;

пер. Корсаковский, 9а;

пер. Новостроевский, 4, 8-15;

пер. Посадский;

пер. Ручейный, 3, 3а, 5, 6, 8, 10, 10-а, 12/1, 12/2, 24-31;

пер. Школьный, 6, 12, 16, 49б, 51, 51а, 51б, 53, 53б;

проезд Еланский, 1, 3, 4, 5-28, 36, 38а, 50.

Затронут отключения и планировочные районы. С 9 утра до 17 часов работы будут вести в Новоалександровске. Как следствие не будет света по адресам:

садовые общества и товарищества "Тимирязевское", "Заречное" (участок №9, 26);

ул. Восточная, 19, 20, 20а, 21;

ул. 2-я Красносельская, 13, 15, 17, 36.

И в Луговом под отключение с 13:30 до 16:30 попадут: