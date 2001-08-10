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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Десятки домов в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света
В четверг, 26 ноября, десятки домов Южно-Сахалинска останутся без света. Ремонтные работы на сетях запланировали островные энергетики.
С 10:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресам:
- пр. Победы, 105, 105а, 120, 126, 128, 130, 132;
- ул. Анивская, 134, 145, 150, 151, 162, 164;
- ул. Железнодорожная, 128а, 130;
- ул. Западная;
- ул. Тихая, 115, 117а, 118, 119а, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134;
- ул. Учительская, 4, 6, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25;
- ул. Сентябрьская, 60, 64, 83, 85, 87, 89, 91, 93;
- ул. Хлебная, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 23, 25, 25-а;
- ул. Южно-Сахалинская, 146, 148, 152, 153, 155, 163, 167, 173, 175, 179, 181.
Чуть дольше, с 9:00 до 17:00, придётся просидеть без света жильцам домов:
- ул. Авиационная, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 65а;
- ул. Ленина, 440в, 442а, 444, 446а, 456, 495, 503, 503а, 503б;
- ул. Набережная, 44, 47, 49, 53, 55, 57, 57а, 59;
- пер. Школьный, 79, 81, 83, 85, 87, 89а, 91, 93.
С 10 утра до 7 вечера обесточат дом адресу: ул. Чехова, 78. С 9:30 до 17:00 - дома на ул. Милицейской, 8, 8б.
Из-за плановых ремонтных работ подачу электричества с 09:00 до 15:00 ограничат:
- пр. Мира, 450а, 450б, 452а, 452б, 452в, 454, 454а, 454-б, 458а, 464а, 478а;
- ул. Авиационная, 2, 7а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 27, 37, 37а;
- ул. Больничная, 31б;
- ул. Егорова, 10-35;
- ул. Жемчужная, 3-9;
- ул. Инженерная, 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20а, 22;
- ул. Корсаковская, 53, 55;
- ул. Набережная, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16;
- пер. Корсаковский, 9а;
- пер. Новостроевский, 4, 8-15;
- пер. Посадский;
- пер. Ручейный, 3, 3а, 5, 6, 8, 10, 10-а, 12/1, 12/2, 24-31;
- пер. Школьный, 6, 12, 16, 49б, 51, 51а, 51б, 53, 53б;
- проезд Еланский, 1, 3, 4, 5-28, 36, 38а, 50.
Затронут отключения и планировочные районы. С 9 утра до 17 часов работы будут вести в Новоалександровске. Как следствие не будет света по адресам:
- садовые общества и товарищества "Тимирязевское", "Заречное" (участок №9, 26);
- ул. Восточная, 19, 20, 20а, 21;
- ул. 2-я Красносельская, 13, 15, 17, 36.
И в Луговом под отключение с 13:30 до 16:30 попадут:
- ДНТ "Здоровый быт";
- пр. Мира, 2в/1;
- ул. Гагарина, 2а;
- ул. Гайдука, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 12;
- ул. Гаванская, 38, 40;
- ул. Дружбы, нечетные, 2, 4, 6, 8, 13, 61,
- ул. 2-я Железнодорожная, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. 2-я Зеленая, 1, 3, 5, 6, 9, 9а;
- ул. 2-я Заречная;
- ул. Комарова, 11, 13, 13а, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29;
- ул. Красная речка, 1-17б, 25, 34-а, 36, 38, 40, 41;
- ул. Лесная, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36;
- ул. 2-я Набережная;
- ул. 2-я Новая, 1-27;
- ул. Речная, 1, 5, 6, 9, 11, 13;
- ул. 2-я Строительная, 1, 1а, 2, 3, 5, 12;
- ул. Юбилейная, 1в, 1д, 2в, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 27, 28;
- пер. Калиновый, 5;
- пер. Светлый, 2а, 2б, 4, 6, 9, 12а.
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Новости общества Сахалина и Курил
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