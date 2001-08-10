Областная клиническая больница начнет прием пациенток с гинекологическими заболеваниями
Отделение для приема женщин с экстренными показаниями по гинекологии создают в сахалинской областной клинической больнице. Такие меры приняли в связи с тем, что городскую гинекологию перепрофилируют под провизорный госпиталь для пациентов с пневмонией.
– Решение непростое, но сегодня очень необходимое. Мы должны думать о наших жителях, которым в любой момент может потребоваться специализированная медицинская помощь. Пневмония – коварное заболевание, которое не щадит никого, особенно стариков и людей с ослабленным здоровьем, – отметила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения сахалинского минздрава Ирина Хегай.
Созданное отделение позволит сохранить объемы и качество оказания помощи жительницам, которых до недавнего времени направляли на лечение в городскую гинекологию.
– Для приема беременных и гинекологических больных на новом месте создаются все необходимые условия. Маршрутизация продумывается таким образом, чтобы женщины не испытывали недостаток в медицинской помощи, – заявила Ирина Хегай.
В областной больнице будут оказывать помощь пациенткам с угрозой выкидыша, здесь же готовы принять на экстренное лечение жительниц Корсакова, Анивы и Долинска. В случае экстренных показаний довезут их на скорой.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 20 Ноября Улицу Больничную открыли для движения транспорта
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
10:42 20 Ноября Шестой сахалинец умер от коронавируса
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 12:40 Вчера Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?