Областная клиническая больница начнет прием пациенток с гинекологическими заболеваниями

Отделение для приема женщин с экстренными показаниями по гинекологии создают в сахалинской областной клинической больнице. Такие меры приняли в связи с тем, что городскую гинекологию перепрофилируют под провизорный госпиталь для пациентов с пневмонией.

– Решение непростое, но сегодня очень необходимое. Мы должны думать о наших жителях, которым в любой момент может потребоваться специализированная медицинская помощь. Пневмония – коварное заболевание, которое не щадит никого, особенно стариков и людей с ослабленным здоровьем, – отметила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения сахалинского минздрава Ирина Хегай.

Созданное отделение позволит сохранить объемы и качество оказания помощи жительницам, которых до недавнего времени направляли на лечение в городскую гинекологию.

– Для приема беременных и гинекологических больных на новом месте создаются все необходимые условия. Маршрутизация продумывается таким образом, чтобы женщины не испытывали недостаток в медицинской помощи, – заявила Ирина Хегай.

В областной больнице будут оказывать помощь пациенткам с угрозой выкидыша, здесь же готовы принять на экстренное лечение жительниц Корсакова, Анивы и Долинска. В случае экстренных показаний довезут их на скорой.