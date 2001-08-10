Тихоокеанское
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27 Ноября 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Утверждено новое расписание проведения итогового сочинения в 2020/21 учебном году

Утверждено новое расписание проведения итогового сочинения в 2020/21 учебном году

Совместным приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора утверждено новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году.

Как сообщается на сайте министерства образования Сахалинской области, приказом установлен основной срок проведения итогового сочинения (изложения) – 5 апреля 2021 года, а также в дополнительные сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года.

Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение "незачет", либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

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