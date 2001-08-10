Институты развития будут работать над инновационными проектами региона

«Корпорация развития Сахалинской области» и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) намерены привлекать на Сахалин и Курилы современные российские цифровые решения. Институты развития выберут высокотехнологичные проекты для сельского хозяйства, морского транспорта, добычи нефти и газа, капитального строительства, которые пройдут программу «Акселератор 101» Сахалинского ИТ-парка в начале следующего года.

Отобранные проекты получат экспертную поддержку и обратную связь от потенциальных заказчиков региона, помощь в доработке технической документации и возможность заключить первые региональные контракты при поддержке ИТ-парка.

«Акселератор 101» – проект «Корпорации развития Сахалинской области». Чтобы ускорить цифровизацию приоритетных отраслей и повысить экономическую эффективность местных предприятий, правительство региона поручило организации сформировать новую инвестиционную площадку в сфере высоких технологий. Первым проектом ИТ-парка стал акселератор, - программа подготовки перспективных разработок к пилотному тестированию на островных предприятиях. Сейчас ведется прием заявок от потенциальных участников.

Теперь к проекту акселератора подключается Дальневосточный фонд высоких технологий. Фонд создан в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера, полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с целью развития на Дальнем Востоке высокотехнологичного бизнеса. Объем фонда – 5 миллиардов рублей, инвесторами являются Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, РОСНАНО и РВК.

– Для развития островной экономики важно привлечь в регион передовые отечественные предприятия, которые обладают перспективными разработками в приоритетных отраслях: сельское хозяйство, морской транспорт, добыча нефти и газа, капитальное строительство, – сказал генеральный директор «Корпорации развития Сахалинской области» Андрей Медведев. – В рамках нашего сотрудничества Дальневосточный фонд высоких технологий пригласит в акселератор инновационные компании, с которыми он уже работает, и в дальнейшем будет участвовать в отборе. Это даст нам возможность существенно расширить круг потенциальных участников проекта.

– На Сахалине запланировано большое количество новых инвестиционных проектов, которые готовы к внедрению и пилотированию современных IT-решений. Дальневосточный фонд высоких технологий поможет найти и оценить наиболее подходящие технологические разработки для региона и профинансирует наиболее сильные IT-проекты, – заявил генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.

Прием заявок продлится до 1 декабря 2020 года. Подать заявку можно на странице проекта: accelerator.korpso.ru.