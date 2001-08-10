Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2020
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Жители северных районов Сахалина смогут проходить высокотехнологичные медосмотры

Жители северных районов Сахалина смогут проходить высокотехнологичные медосмотры

Жители северных районов Сахалина смогут проходить высокотехнологичные медосмотры. Специализированный диагностический центр откроют на базе Тымовской больницы в апреле 2021 года. Комплексные профилактические медосмотры здесь будут проходить сахалинцы старше 65 лет. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Валерия Лимаренко в муниципалитет.

– Медицинская помощь должна быть одинаково хорошей для всех вне зависимости от места проживания. Мы намеренно создаем такой центр в глубинке, чтобы жители северных районов могли получать качественные услуги здравоохранения. Сейчас прорабатывается механизм доставки людей в учреждение, чтобы всем было удобно, – отметил глава региона. – Считаю, в первую очередь мы должны заботиться о людях старшего поколения – они в группе риска.

В Тымовской ЦРБ создается полный аналог центра, работающего на базе южно-сахалинского КДЦ. В течение 3-4 часов сахалинцы смогут сдать все необходимые анализы, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию, ЭКГ, ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию под общим обезболиванием и МРТ.

– На заключительном этапе терапевт будет давать пациенту рекомендации по корректировке образа жизни и дальнейшему лечению, если оно необходимо, – пояснил министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Чтобы исследования проходили максимально комфортно, всем пациентам будут выдавать специальные халаты. Получить направление на прохождение высокотехнологичного медосмотра сахалинцы смогут в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта.

Во время посещения Тымовской ЦРБ глава региона пообщался с медицинскими работниками, а также пациентами, которые проходили здесь лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

– Приехал сюда 11 августа. Мне сразу сделали УЗИ, поставили стент. Жив, здоров. Дальше работаю, спасибо врачам, – рассказал местный житель.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поручил расширить доступность медицинской диагностики для сахалинцев и курильчан. С этой целью в дополнительном корпусе поликлиники №4 Южно-Сахалинска заработает современный высокотехнологичный центр медосмотров. Объект сдадут в 2022 году.

Возможность досконально проверить свое здоровье у сахалинцев старше 65 лет появилась в этом году. В островной столице на базе КДЦ начал работать высокотехнологичный центр медосмотров.  Сейчас в течение дня он принимает 56 человек. В ближайшее время количество посетителей увеличат до 100.

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