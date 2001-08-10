Жители северных районов Сахалина смогут проходить высокотехнологичные медосмотры
Жители северных районов Сахалина смогут проходить высокотехнологичные медосмотры. Специализированный диагностический центр откроют на базе Тымовской больницы в апреле 2021 года. Комплексные профилактические медосмотры здесь будут проходить сахалинцы старше 65 лет. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Валерия Лимаренко в муниципалитет.
– Медицинская помощь должна быть одинаково хорошей для всех вне зависимости от места проживания. Мы намеренно создаем такой центр в глубинке, чтобы жители северных районов могли получать качественные услуги здравоохранения. Сейчас прорабатывается механизм доставки людей в учреждение, чтобы всем было удобно, – отметил глава региона. – Считаю, в первую очередь мы должны заботиться о людях старшего поколения – они в группе риска.
В Тымовской ЦРБ создается полный аналог центра, работающего на базе южно-сахалинского КДЦ. В течение 3-4 часов сахалинцы смогут сдать все необходимые анализы, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию, ЭКГ, ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию под общим обезболиванием и МРТ.
– На заключительном этапе терапевт будет давать пациенту рекомендации по корректировке образа жизни и дальнейшему лечению, если оно необходимо, – пояснил министр здравоохранения Владимир Кузнецов.
Чтобы исследования проходили максимально комфортно, всем пациентам будут выдавать специальные халаты. Получить направление на прохождение высокотехнологичного медосмотра сахалинцы смогут в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта.
Во время посещения Тымовской ЦРБ глава региона пообщался с медицинскими работниками, а также пациентами, которые проходили здесь лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
– Приехал сюда 11 августа. Мне сразу сделали УЗИ, поставили стент. Жив, здоров. Дальше работаю, спасибо врачам, – рассказал местный житель.
Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поручил расширить доступность медицинской диагностики для сахалинцев и курильчан. С этой целью в дополнительном корпусе поликлиники №4 Южно-Сахалинска заработает современный высокотехнологичный центр медосмотров. Объект сдадут в 2022 году.
Возможность досконально проверить свое здоровье у сахалинцев старше 65 лет появилась в этом году. В островной столице на базе КДЦ начал работать высокотехнологичный центр медосмотров. Сейчас в течение дня он принимает 56 человек. В ближайшее время количество посетителей увеличат до 100.
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