Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам раздали светоотражающие браслеты

Сахалинцам раздали светоотражающие браслеты

Акция «Внимание, водитель» стартовала на Сахалине. Около 100 светоотражающих браслетов раздали волонтёры на перекрестке улицы Физкультурной и проспекта Победы в областном центре. Они помогут пешеходам быть заметнее на дорогах в темное время суток.

- Эту акцию мы проводим ежегодно. С наступлением зимнего периода ситуация на дороге становится острой, все чаще сахалинцы попадают под колеса. Мы хотим немного помочь пешеходам обезопасить себя, ведь благодаря такому браслету человек в черной куртке станет намного заметнее для водителя. Мы и сами такими пользуемся с удовольствием, - отметил заместитель директора Сахалинского молодёжного ресурсного центра Дмитрий Пальок.

Светоотражающие аксессуары также отправили в районы области. Всего на Сахалине раздадут около 1000 браслетов.

Организатором мероприятия выступило агентство по делам молодёжи совместно с Сахалинским молодёжным ресурсным центром.

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