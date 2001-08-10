Сахалинцам раздали светоотражающие браслеты
Акция «Внимание, водитель» стартовала на Сахалине. Около 100 светоотражающих браслетов раздали волонтёры на перекрестке улицы Физкультурной и проспекта Победы в областном центре. Они помогут пешеходам быть заметнее на дорогах в темное время суток.
- Эту акцию мы проводим ежегодно. С наступлением зимнего периода ситуация на дороге становится острой, все чаще сахалинцы попадают под колеса. Мы хотим немного помочь пешеходам обезопасить себя, ведь благодаря такому браслету человек в черной куртке станет намного заметнее для водителя. Мы и сами такими пользуемся с удовольствием, - отметил заместитель директора Сахалинского молодёжного ресурсного центра Дмитрий Пальок.
Светоотражающие аксессуары также отправили в районы области. Всего на Сахалине раздадут около 1000 браслетов.
Организатором мероприятия выступило агентство по делам молодёжи совместно с Сахалинским молодёжным ресурсным центром.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 20 Ноября Улицу Больничную открыли для движения транспорта
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
10:42 20 Ноября Шестой сахалинец умер от коронавируса
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 12:40 Вчера Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?