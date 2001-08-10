Семинар «Детско-юношеский туризм на воде» проведет клуб «Бумеранг»

Клуб «Бумеранг» приглашает сотрудников и волонтеров, педагогов туристско-краеведческих организаций на семинар «Детско-юношеский туризм на воде».

Семинар состоится 28 ноября 2020 года с 11 до 15 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 14/2 (Клуб «Бумеранг»). Он проводится при поддержке Правительства Сахалинской области в рамках проекта «Детско-юношеский туризм на Сахалине».

Ведущий семинара Михаил Непогодин раскроет особенности организации работы с детьми и молодежью в экспедициях, расскажет, как лучше проводить занятия и соревнования по водному туризму, как увлечь ребят походами.

Михаил Непогодин — создатель и руководитель молодежного туристского центра «Грань» (г. Хабаровск), который не только проводит программы по туризму для детей и молодежи, но и реализует грантовые проекты. И сам он профессиональный спортсмен, тренер по гребному слалому и туризму, а также потомственный «экстремальный» турист. А еще Михаил путешественник, фотограф, оператор, поэт, певец... И просто — очень увлеченный человек.