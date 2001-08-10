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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Движение через перекресток улиц Сахалинской и Загородной в выходные будет затруднено
Движение через перекресток улиц Сахалинской и Загородной в Южно-Сахалинске будет ограничено в предстоящие выходные дни.
Ограничения продлятся с 07.00 28 ноября до 07.00 30 ноября. За это время подрядная организация планирует провести работы по врезке ливневой канализации. Движение транспорта будет осуществляться по встречным полосам. На время проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки. Дорожное покрытие, нарушенное на данном перекрестке, будет восстановлено в предстоящем строительном сезоне.
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Новости общества Сахалина и Курил
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