На Сахалине расширяют практику видеонаблюдения

Вслед за Южно-Сахалинском и Холмском камеры устанавливают на подъездах и фасадах домов в Корсакове. Внутриквартальная система видеонаблюдения позволит следить за порядком во дворах портового города. Всего до 1 декабря этого года планируется установить 56 камер на многоквартирных домах.

Оборудование позволяет распознавать лица людей, считывать государственные регистрационные знаки автомобилей, а также отслеживать придомовое пространство.

– Камеры располагаются так, чтобы в «точку сбора» попадали пешеходные тропинки, детские площадки, заезды, выезды, парковки – это все необходимо для обеспечения безопасности граждан. Вся информация с камер стекается в единый информационный центр, доступ к которому имеет силовое ведомство, – отметил руководитель проекта ГБУ «Сахалинский областной центр информатизации» Антон Косвинцев.

В перспективе доступ к системе видеонаблюдения планируют предоставить управляющим компаниям, чтобы они могли следить за качеством содержания жилого фонда, в том числе за вывозом мусора и уборкой снега. Кроме того, просмотреть видеозаписи при необходимости смогут и жильцы многоквартирных домов, но только по запросу через своих участковых.

Вместе с камерой на подъездах устанавливается и кнопка для вызова системы 112. Она начнет работать со следующего года.

Заказчиком проекта является ГБУ «Сахалинский областной центр информатизации». Установку камер выполняет подрядная компания «Ростелеком».