«Горный воздух» запускает бесплатные услуги в рамках «Сахалинского долголетия»

Теперь все держатели социальных карт могут безвозмездно пользоваться канатной дорогой для прогулок, катания на лыжах и сноуборде. Также гостям спорткомплекса в рамках проекта стали доступны обзорные экскурсии. Они включают подъём на канатной дороге с экскурсоводом, который расскажет об истории «Горного воздуха».

– Экскурсии проходят каждую пятницу по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по номеру 51-11-10, добавочный 132. Вам ответит наш менеджер, который предложит удобное время для посещения комплекса, – рассказала заместитель начальника юридического отдела СТК «Горный воздух» Инна Казнова.

При первом посещении комплекса необходимо предоставить кассиру документ, удостоверяющий личность, и социальную карту, которая считывается специальным устройством. После этого выдается запрограммированный ски-пасс, который позволяет бесплатно пользоваться канатной дорогой в течение трёх часов. После посещения комплекса ски-пасс остаётся у посетителя и при последующих визитах предоставляется в кассу вместе с социальной картой для пополнения тарифа.

Напомним, стать участником проекта «Сахалинское долголетие» могут все сахалинцы и курильчане в возрасте 55 лет и старше. Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в Центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Держатели социальных карт могут бесплатно заниматься в спортивных и тренажёрных залах, посещать спортивные объекты, концерты, выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия. Карта даёт право на 20 бесплатных посещений в месяц.