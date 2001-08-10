Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2020
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17:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

О скрытых угрозах в интернете расскажут сахалинцам в областной библиотеке

О скрытых угрозах в интернете расскажут сахалинцам в областной библиотеке

Акция «Скрытые угрозы: всё, что нужно знать про информационную безопасность в цифровую эпоху», посвящённая Международному дню защиты информации, пройдёт 30 ноября в 10.00 в областной научной библиотеке.

В первой части мероприятия состоится беседа, на которой слушателям расскажут об истории возникновения праздника и современных технологиях защиты информации.

Затем волонтёры библиотеки переместятся на улицу. Они пройдут от сквера имени Чехова до площади Ленина и раздадут горожанам листовки о защите личной информации в интернете. Также добровольцы проведут опрос горожан и узнают, какие методы и технологии южносахалинцы используют для защиты своих данных в виртуальном пространстве.

Получить дополнительную информацию и записаться на мероприятие можно по телефону: +7 (4242) 45-25-44.

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