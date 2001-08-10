Машины мэрии отдали в помощь медикам
Администрация Южно-Сахалинска отдала часть своих машин поликлинике №2, чтобы медики могли ездить на вызовы. Авто в распоряжении врачей пока до конца года.
Ещё в начале ноября областной минздрав попросил городские власти оказать содействие и выделить транспорт для городских поликлиник. С этой же просьбой в мэрию обратились члены муниципального Совета добровольчества. Мэр Сергей Надсадин распорядился выделить медикам 4 автомобиля с закреплёнными за ними водителями.
- Загруженность полная, транспорт проходит как минимум 80 километров в день. Работают по 9-12 часов в сутки. Мы взяли на себя все расходы на обслуживание автомобилей, оплату труда водителей, заправку. У нас договоренность о сотрудничестве до конца месяца, но мы готовы, если это потребуется, продолжить взаимодействие до конца текущего года, - отметил директор МКУ "Управление делами администрации" Вячеслав Кожухов.
Коллектив поликлиники №2 уже оценил помощь. Заместитель главврача Наталия Романова рассказала, дополнительный транспорт позволил быстрее обслуживать вызовы и не ждать, пока появится возможность для выезда.
В день только это медучреждение в среднем принимает до 300 пациентов на дому (ковидные инфекции легкого течения и ОРВИ).
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