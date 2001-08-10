Маршрут №104 с 1 декабря изменит схему движения
Схема движения городского маршрута №104 изменится с 1 декабря 2020 года. Кроме того, маршрут будет дополнен тремя автобусами, все они относятся к большому классу.
- С первого дня зимы маршрутная сеть городского округа будет немного изменена. Маршрут 104, который соединяет Дальнее с городом, передадут частному перевозчику. Вместо трех автобусов среднего класса, курсирующих на данный момент на указанном маршруте, на линию выйдут шесть большого класса. Таким образом будет увеличено количество выполняемых рейсов и вместимость автобусов, - отметили в департаменте городского хозяйства.
Согласно новой схеме движения с 1 декабря маршрут №104 станет полукольцевым и будет двигаться по следующему пути: Ёлочки — ул. Ударная (с. Дальнее) -пл/р. Дальнее - Холмское шоссе — ул. Сахалинская — ул. Ленина — Коммунистический проспект — ул. Горького — пр. Победы — ул. Ленина — ул. Сахалинская и в обратном направлении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 23 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется завтра без холодной воды
10:42 23 Ноября Движение по переезду в Южно-Сахалинске перекроют в ночь на пятницу
17:32 24 Ноября Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу максимально близко в декабре
16:12 25 Ноября Южносахалинцев просят сдать кровь для педагога гимназии №1
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?