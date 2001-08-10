Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2020
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11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Маршрут №104 с 1 декабря изменит схему движения

Маршрут №104 с 1 декабря изменит схему движения

Схема движения городского маршрута №104 изменится с 1 декабря 2020 года. Кроме того, маршрут будет дополнен тремя автобусами, все они относятся к большому классу.

- С первого дня зимы маршрутная сеть городского округа будет немного изменена. Маршрут 104, который соединяет Дальнее с городом, передадут частному перевозчику. Вместо трех автобусов среднего класса, курсирующих на данный момент на указанном маршруте, на линию выйдут шесть большого класса. Таким образом будет увеличено количество выполняемых рейсов и вместимость автобусов, - отметили в департаменте городского хозяйства.

Согласно новой схеме движения с 1 декабря маршрут №104 станет полукольцевым и будет двигаться по следующему пути: Ёлочки — ул. Ударная (с. Дальнее) -пл/р. Дальнее - Холмское шоссе — ул. Сахалинская — ул. Ленина — Коммунистический проспект — ул. Горького — пр. Победы — ул. Ленина — ул. Сахалинская и в обратном направлении.

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