Сахалинцам и курильчанам старшего возраста бесплатно доставляют продукты питания и товары первой необходимости
Сахалинцам и курильчанам старшего возраста бесплатно доставляют продукты питания и товары первой необходимости. Такую помощь в связи с пандемией коронавирусной инфекции островитянам старше 65 лет оказывают работники областного министерства социальной защиты. При этом оплатить покупку жители области должны самостоятельно. Заявки ведомство принимает по номеру горячей линии: 8-800-201-0099.
– Ежедневно нам поступает до 200 звонков. Заявки на доставку продуктов и предметов первой необходимости в основном выполняются силами социальных работников. Всего в островном регионе трудятся 200 таких сотрудников. В период пандемии нагрузка на специалистов, конечно, увеличилась. Однако по всем обращениям помощь оказываем своевременно, – рассказала заместитель директора центра социального обслуживания населения Анна Ли. – Также стараемся учесть особые пожелания пенсионеров группы риска. Например, жителям отдаленных сел и поселков часто требуется помощь в оплате услуг ЖКХ.
К примеру, пенсионерке из Южно-Сахалинска Раисе Урбах, обратившейся на горячую линию, соцработники помогли с доставкой овощей.
– Недавно мне срочно понадобилась картошка. Но выходить из дома нельзя – самоизоляция. Позвонила, и мне все принесли домой. Очень благодарна за помощь, – рассказала сахалинка.
Заявки на доставку продуктов, медикаментов и оказание другой помощи принимаются по телефону по будням с 9 до 17 часов.
Всего за период работы горячей линии принято более 8,5 тысяч обращений граждан.
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