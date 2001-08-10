Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Без воды останется центр Южно-Сахалинска 10 декабря

Без воды останется центр Южно-Сахалинска 10 декабря
В связи с ремонтом внутриквартальных задвижек на сети водопровода 10 декабря с 09.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:
  • ул. Ленина, 127, 166-218, 184А, 218А;
  • ул. Сахалинская, 61;
  • ул. Вокзальная, 5-13, 9А;
  • ул. Крюкова, 64;
  • пр. Коммунистический, 84.
 
По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.

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