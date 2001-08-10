Без воды останется центр Южно-Сахалинска 10 декабря

В связи с ремонтом внутриквартальных задвижек на сети водопровода 10 декабря с 09.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:

ул. Ленина, 127, 166-218, 184А, 218А;

ул. Сахалинская, 61;

ул. Вокзальная, 5-13, 9А;

ул. Крюкова, 64;

пр. Коммунистический, 84.

По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.