Росатом приглашает компании Германии в проект запуска водородных поездов на Сахалине

Госкорпорация "Росатом", реализующая совместно с партнерами проект по запуску водородных поездов на Сахалине, готова к сотрудничеству с немецкими компаниями для поиска технологических решений. Об этом сообщил на Российско-германском отраслевом форуме президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. Об этом пишет finanz.ru по ссылкой на ТАСС.

"Не закрыты мы для сотрудничества. Здесь есть очень много сложных технологических решений, которые мы бы рады были, если бы немецкие партнеры, немецкие компании помогли нам решить", - сказал он.

РЖД, Росатом, "Трансмашхолдинг" и власти Сахалинской области подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 г. соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах.

Ранее президент РАН объяснил зачем на Сахалине развивать водородную энергетику, при запасах нефти и газа. По его словам, "может случиться так, что в один прекрасный момент из-за развития технологий стоимость производства энергии из альтернативных источников станет ниже, чем из нефти и газа".