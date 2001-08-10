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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Имена победительниц ежегодного конкурса "Женщина-года 2020" назвали в Южно-Сахалинске
Имена победительниц ежегодного конкурса "Женщина-года 2020" назвали в Южно-Сахалинске. Победителей определяли в шести номинациях:
Как сообщили в мэрии города, а номинации "Деловая женщина" победила Ольга Викулова, директор общества с ограниченной ответственностью "ДВ Медиа Групп". Лауреатами стали Татьяна Романова, ведущий специалист по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО "РН СахалинНИПИморнефть» и Яна Путилова, индивидуальный предприниматель.
В номинации "Лидер общественного движения" победу одержала Надежда Копчук, заместитель директора по работе с населением ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области". Лауреатами стали Татьяна Легкова, председатель правления общественного движения "Сахалинский танцевальный мир" и Татьяна Полищук, руководитель региональной организации межрегионального детского общественного движения профессионального развития "Школа журналистики имени Владимира Мезенцева".
В номинации "Хранительница семейного очага" победила Ольга Синякина, специалист группы расписания и координации полетов координационно диспетчерского центра АО "Аэропорт Южно-Сахалинск". Лауреатами стали Алина Копыл, домохозяйка и Мария Габитова, ведущий инженер Филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Сахалинской области.
В номинации "Сестра милосердия" победила Ольга Лепп, медицинская сестра ГБУЗ "Сахалинский областной центр медицинской профилактики". Лауреатами стали Татьяна Бондарчук, руководитель направления социальная служба сиделок АНО "Сахалинская патронажная служба "Родные люди" и Елена Аксёнова, специалист по социальной работе ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области".
В номинации "Культура и духовность" победила Татьяна Калайтан, преподаватель хореографического отделения детской школы искусств №2. Лауреатами стали Галина Иннокентьевна Архипова, Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный педагог Сахалинской области, Почетный гражданин города Южно-Сахалинска и Татьяна Шустина, руководитель семейного объединения "Зернышко", педагог семейного объединения "Русская классическая школа" автономной общественной организации дополнительного образования "Софийский центр русской культуры и духовного просвещения".
В номинации "Сердце отдаю детям" победила Ирина Мавлеткулова, преподаватель Сахалинского техникума строительства и жилищного коммунального хозяйства. Лауреатами стали Нелли Гетманец, воспитатель детского сада №25 "Русалочка" и Ольга Хохрина, учитель физики школы №32.
Участницы которые не стали победителями или призёрами получили свидетельства об участии в конкурсе "Женщина года".
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Новости общества Сахалина и Курил
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