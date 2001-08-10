Сахалинцев ждет снежная неделя
Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.
- На севере Сахалина уже хозяйничает зима: землю надежно укутало снегом, температура даже днём не поднимается выше 5° мороза, а по ночам в долинах столбик термометра порой опускается до -22°. На юге оттепели чередуются с резкими похолоданиями, - рассказали в гидрометцентре.
По данным регионального УГМС, на выходных ожидается небольшой снег, местами на побережьях порывистый ветер, температура ночью -8…-13°, в долинах -16…-21°, днём -9…-14°, на юге -0…-5°. В воскресенье ночью без существенных осадков, днём снова пойдет небольшой снег, температура ночью -12…-14°, днём -1…-3°.
В течение рабочей недели характер погоды существенно не изменится, отмечают синоптики. Временами прогнозируют небольшой снег, на побережьях порывистый ветер, ночью -8…-13°, на севере -17…22°, днём -3…-8°, на севере -8…-13°.
На Курильских островах в выходные дни и в течение рабочей недели сохранится ветреная с осадками погода, температура воздуха ночью -0…-5°, днём -3…+2°.
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