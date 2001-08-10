Тихоокеанское
информационное агентство
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских пенсионеров зовут на зарядку в парк

Сахалинских пенсионеров зовут на зарядку в парк
Представителей старшего поколения приглашают на утренние оздоровительные зарядки на свежем воздухе в рамках "Сахалинского долголетия".
 
Занятия проходят каждые субботу и воскресенье на стадионе "Космос" в городском парке Южно-Сахалинска. Тренировки будут транслировать с 9.00 до 11.00 на уличном телеэкране.
 
Как напоминают в мэрии города, проект "Сахалинское долголетие" действует в регионе с 1 апреля 2019 года. Его создали, чтобы расширить возможности участия горожан от 55 лет в культурных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях.
 
Дополнительную информацию о проекте можно узнать на сайте.

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