В Южно-Курильске впервые заработал компьютерный томограф
Новый компьютерный томограф появился в Южно-Курильске. Теперь населению Кунашира и Шикотана станет проще проходить диагностику - для этого достаточно получить направление от своего участкового терапевта. Оборудование купили за счёт средств областного бюджета, его стоимость - около 42 миллионов рублей.
- Всего несколько дней работаем с томографом. Уже выявили пневмонию у двоих пациентов. Для проверки отправляем снимки в КДЦ. Результаты видим у себя на рабочем столе, они аккумулируются в центральном архиве медицинских изображений. Ранний диагноз, безусловно, облегчит лечение, - сказала и.о. главного врача Южно-Курильской ЦРБ Диана Котенко.
- Современная рентгенология без компьютерной томографии не представляется, особенно актуально это сейчас, в период пандемии, поскольку диагностические возможности КТ-аппарата превосходят обычный рентген, - делится своим мнением врач-рентгенолог ЦРБ Анатолий Лаврушко.
По информации правительства региона, в больницах Сахалинской области работает 21 томограф.
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