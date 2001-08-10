В Южно-Курильске впервые заработал компьютерный томограф

Новый компьютерный томограф появился в Южно-Курильске. Теперь населению Кунашира и Шикотана станет проще проходить диагностику - для этого достаточно получить направление от своего участкового терапевта. Оборудование купили за счёт средств областного бюджета, его стоимость - около 42 миллионов рублей.

- Всего несколько дней работаем с томографом. Уже выявили пневмонию у двоих пациентов. Для проверки отправляем снимки в КДЦ. Результаты видим у себя на рабочем столе, они аккумулируются в центральном архиве медицинских изображений. Ранний диагноз, безусловно, облегчит лечение, - сказала и.о. главного врача Южно-Курильской ЦРБ Диана Котенко.

- Современная рентгенология без компьютерной томографии не представляется, особенно актуально это сейчас, в период пандемии, поскольку диагностические возможности КТ-аппарата превосходят обычный рентген, - делится своим мнением врач-рентгенолог ЦРБ Анатолий Лаврушко.

По информации правительства региона, в больницах Сахалинской области работает 21 томограф.