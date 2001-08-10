Тихоокеанское
информационное агентство
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В селе Пионеры Холмского района появился мобильный широкополосный доступ в Интернет
17:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В селе Пионеры Холмского района появился мобильный широкополосный доступ в Интернет

В селе Пионеры Холмского района появился мобильный широкополосный доступ в Интернет. У жителей теперь есть возможность полноценно пользоваться государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми в электронном виде.  

В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в селе появилась базовая станция оператора мобильной связи МТС, работающая по технологии LTE (4G). Жители могут получить доступ в сеть на скоростях от 10 Мбит/с.

Этот же мобильный оператор организовал услугу в селах Поречье Углегорского района и Мицулевка Анивского района.

В областном министерстве цифрового и технологического развития отмечают, что до конца года в рамках реализации регионального проекта будет обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде для жителей сел Черемшанка и Заречное, Лесогорское и Ольшанка, Хоэ и Чеховское, Чистоводное, Пихтовое, Красная Тымь, Покровка. Таким образом, новые цифровые возможности появятся у более 2700 человек.

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